Около 40 туристических указателей на двух языках установят в Приморье до конца лета

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Около 40 новых информационных указателей для туристов на русском и английском языках появятся в разных районах Приморья до конца лета, они помогут гостям региона выбрать верный маршрут к достопримечательностям во Владивостоке, Хасанском и Пограничном районах, сообщает во вторник администрация края.

"Установка знаков туристской навигации по краю - часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей в нашем регионе. Ведь одна из главных составляющих хорошего отдыха - благоприятная информационная среда. Важно, чтобы туристы, находясь во Владивостоке и других территориях, могли ориентироваться в любой части города и без труда находить самые интересные и красивые места", - цитируются в сообщении слова директора краевого департамента туризма Константина Шестакова.

Так, 11 новых указателей уже установили в центре Владивостока. Они обозначают остановку туристских автобусов в районе центральной площади, подсказывают путь к Приморскому океанариуму, Приморской сцене Мариинского театра, Владивостокскому цирку, подводной лодке С-56 и другим достопримечательностям. До конца лета в краевой столице планируется установить знаки, которые помогут путешественникам выбрать верный маршрут в направлении мемориального дома-музея Арсеньева, музея "Владивостокская крепость", Спортивной набережной, другим достопримечательностям. Еще по 5 знаков планируется установить в Хасанском и Пограничном районах.

Первые 12 указателей уже установили в центре Владивостока в 2016 году. Их можно увидеть в районе железнодорожного и морского вокзалов, на Алеутской и Светланской, на Корабельной и Спортивной набережных Владивостока, около видовой площадки на сопке "Орлиное гнездо", на острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости - Ворошиловской батареи и музея "Владивостокская крепость". Всего, по информации туристско- информационного центра Приморья, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.

По данным краевой администрации, только за три первых месяца года Приморский край посетили почти 111 тыс. иностранных туристов, это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми частыми гостями в Приморье стали жители Китая и Южной Кореи.