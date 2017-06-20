Кабмин РФ утвердил правила предоставления грантов вузам на развитие онлайн-обучения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета вузам. Документ, подписанный 18 июня, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета федеральным государственным образовательным организациям высшего образования", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что гранты предназначены для создания системы оценки качества онлайн-курсов, разработки требований в области онлайн-обучения, а также предложений по его нормативно-правовому обеспечению и повышению квалификации специалистов. Субсидии будут направляться для продвижения технологий онлайн-обучения и создания программного обеспечения, государственных сервисов и информационного ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по принципу "одного окна".

"Гранты будут предоставляться по итогам конкурсного отбора на основании соглашения Минобрнауки России с вузом-победителем по утверждаемой Минобрнауки форме. К участию в конкурсе будут допускаться вузы, независимо от ведомственной подчиненности, представившие заявки в соответствии с установленными требованиями", - добавили в правительстве.

Средства на субсидии предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год (400 млн руб.) и на плановый период 2018 и 2019 годов (по 300 млн руб.).