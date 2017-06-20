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Правительство вносит в Госдуму законопроект о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс

Общество
20 июня, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Закон расширяет круг лиц, к которым может быть применена статья 821 УК и распространяет ее действие на признанных больными наркоманией, которым впервые тюремное назначено наказание

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в Уголовно-исполнительном кодексе по вопросу отсрочки отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией. Документ, подписанный 17 июня, опубликован на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1781 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что федеральным законом от 28 декабря 2016 года, были внесены изменения в Уголовный кодекс, которые позволяют рассчитывать на отсрочку наказания осужденным, больным наркоманией. Закон расширяет круг лиц, к которым может быть применена статья 821 УК ("Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией") и распространяет ее действие на признанных больными наркоманией, которым впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства, с незаконной выдачей либо подделкой рецептов на получение наркотических средств.

"Законопроектом предлагается привести положения статьи 178 Уголовно-исполнительного кодекса в соответствие с внесенными в Уголовный кодекс изменениями", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 8 июня 2017 года, его принятие будет способствовать повышению эффективности мер по борьбе с наркоманией.

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