Более 20 рабочих прекратили голодовку на стройке завода "Ямал СПГ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Более 20 рабочих прекратили голодовку, которую они объявили в знак протеста из-за невыплаты заработной платы на строительстве завода по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Рабочим выплатили задолженность, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В Сабетте работает следственно-оперативная группа. По их данным, рабочим выплатили долги по заработной плате, поэтому они прекратили голодовку", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 26 человек четыре дня отказывались от приема пищи из-за задержек заработной платы. Это сотрудники компании "РСК Логистик" - подрядной организации по строительству "Ямал СПГ".

По данным СК, установлено, что ООО "РСК-Логистик" зарегистрировано и располагается в Санкт-Петербурге. Общая численность работников в Сабетте составляет 384 человека, по предварительным данным, задолженность по заработной плате имелась перед всеми работниками организации с марта 2017 года.

О проекте "Ямал СПГ"

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие компании "Новатэк" (50,1%), концерна Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.