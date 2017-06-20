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Медведев поручил выделить средства для создания новых мест в школах Северного Кавказа

Общество
20 июня, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Срок исполнения поручения - до 17 июля

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки, Минфину и Минкавказу проработать вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на создание дополнительных мест в школах Северного Кавказа. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина решениях по итогам совещания о строительстве новых школ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Минобрнауки России (О. Ю. Васильевой), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минкавказу России (Л. В. Кузнецову) при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований в соответствии с потребностью на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо- Кавказского федерального округа, в целях приоритетного решения задач по ликвидации третьей смены обучения, переводу обучающихся из зданий с высоким уровнем износа", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - до 17 июля 2017 года.

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