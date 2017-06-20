Детские сады в столице Камчатки проверят на безопасность после травмирования ребенка

Археологи спустя 10 лет возобновят раскопки в заповеднике "Аркаим"Новости Урала 20 июня, 9:45
Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в РоссииСпорт 20 июня, 9:32
Промоутер: боксер Ковалев не увольнял тренера ДжексонаСпорт 20 июня, 9:30
В Италии скончалась одна из основательниц модного дома FendiОбщество 20 июня, 9:29
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедерацийОбщество 20 июня, 9:20
Победителя боя Лебедев - Флэнэган ждет поединок с "регулярным" чемпионом WBA ДортикосомСпорт 20 июня, 9:09
СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"Происшествия 20 июня, 9:02
Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднееСпорт 20 июня, 8:47
Тренер: российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата ЕвропыСпорт 20 июня, 8:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июня. /ТАСС/. Территории детских образовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском проверят на соответствие требованиям безопасности после несчастного случая, когда на горке садика травмировался трехлетний ребенок. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации краевого центра.
"Комплексные проверки на соответствие требованиям безопасности проводятся на территории дошкольных учреждений в Петропавловске-Камчатском. В течение двух дней будут проверены 47 муниципальных детских садов. Созданы три выездные бригады, которые проводят обследование территорий детских садов и школ. Горки, качели, малые архитектурные формы - все находится в зоне пристального внимания членов выездной бригады", - говорится в сообщении
По итогам обследования заведующим детских садов будут выданы предписания об устранении нарушений.
Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в детском саду № 50 Петропавловска-Камчатского 16 июня. Катаясь на детской горке, трехлетний мальчик попал в ленточку, натянутую сотрудниками садика специально для того, чтобы дети не лезли на горку. Ребенок получил асфиксию, был доставлен в реанимацию и введен в искусственную кому. Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое стабильное и ребенок уже переведен в обычное отделение клиники.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело. Приказом управления образования Петропавловск-Камчатского городского округа, заведующая и воспитатель детского сада уволены.