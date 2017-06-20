Детские сады в столице Камчатки проверят на безопасность после травмирования ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июня. /ТАСС/. Территории детских образовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском проверят на соответствие требованиям безопасности после несчастного случая, когда на горке садика травмировался трехлетний ребенок. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации краевого центра.

"Комплексные проверки на соответствие требованиям безопасности проводятся на территории дошкольных учреждений в Петропавловске-Камчатском. В течение двух дней будут проверены 47 муниципальных детских садов. Созданы три выездные бригады, которые проводят обследование территорий детских садов и школ. Горки, качели, малые архитектурные формы - все находится в зоне пристального внимания членов выездной бригады", - говорится в сообщении

По итогам обследования заведующим детских садов будут выданы предписания об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в детском саду № 50 Петропавловска-Камчатского 16 июня. Катаясь на детской горке, трехлетний мальчик попал в ленточку, натянутую сотрудниками садика специально для того, чтобы дети не лезли на горку. Ребенок получил асфиксию, был доставлен в реанимацию и введен в искусственную кому. Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое стабильное и ребенок уже переведен в обычное отделение клиники.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело. Приказом управления образования Петропавловск-Камчатского городского округа, заведующая и воспитатель детского сада уволены.