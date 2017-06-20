В Италии скончалась одна из основательниц модного дома Fendi

Археологи спустя 10 лет возобновят раскопки в заповеднике "Аркаим"Новости Урала 20 июня, 9:45
Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в РоссииСпорт 20 июня, 9:32
Промоутер: боксер Ковалев не увольнял тренера ДжексонаСпорт 20 июня, 9:30
В Италии скончалась одна из основательниц модного дома FendiОбщество 20 июня, 9:29
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедерацийОбщество 20 июня, 9:20
Победителя боя Лебедев - Флэнэган ждет поединок с "регулярным" чемпионом WBA ДортикосомСпорт 20 июня, 9:09
СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"Происшествия 20 июня, 9:02
Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднееСпорт 20 июня, 8:47
Тренер: российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата ЕвропыСпорт 20 июня, 8:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Карла Фенди, одна из пяти сестер, основавших модный дом Fendi, скончалась в возрасте 80 лет в понедельник вечером после продолжительной болезни. Об этом сообщает во вторник газета Il Messaggero.
Карла вместе со старшими сестрами - Паолой, Анной, Франкой и младшей Альдой - в 1950-х годах начала работать в семейной компании по пошиву одежды, превратив ее в международный бренд. Именно Карла занималась вопросами рекламы и маркетинга в доме, в котором долгие годы дизайнером работал Карл Лагерфельд.
В последние годы, после того как марка Fendi была продана французской группе LVMH, Карла Фенди возглавляла фонд Фенди, который много занимался благотворительностью в области культуры. В частности, Фенди вместе с мужем - Кандидо Сперони, скончавшемся в 2013 году, курировала знаменитый фестиваль искусств "Два мира" в Сполето, финансировала реставрационные работы. Среди прочего, фонд Фенди сделал вклад в реставрацию римского фонтана Треви.