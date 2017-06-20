В Италии скончалась одна из основательниц модного дома Fendi

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Карла Фенди, одна из пяти сестер, основавших модный дом Fendi, скончалась в возрасте 80 лет в понедельник вечером после продолжительной болезни. Об этом сообщает во вторник газета Il Messaggero.

Карла вместе со старшими сестрами - Паолой, Анной, Франкой и младшей Альдой - в 1950-х годах начала работать в семейной компании по пошиву одежды, превратив ее в международный бренд. Именно Карла занималась вопросами рекламы и маркетинга в доме, в котором долгие годы дизайнером работал Карл Лагерфельд.

В последние годы, после того как марка Fendi была продана французской группе LVMH, Карла Фенди возглавляла фонд Фенди, который много занимался благотворительностью в области культуры. В частности, Фенди вместе с мужем - Кандидо Сперони, скончавшемся в 2013 году, курировала знаменитый фестиваль искусств "Два мира" в Сполето, финансировала реставрационные работы. Среди прочего, фонд Фенди сделал вклад в реставрацию римского фонтана Треви.