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Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год

Общество
20 июня, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Согласно графику, в частности, предусматривается двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год, согласно которому, в частности, предусматривается двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников. Проект постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

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"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - новогодние и рождественские каникулы; с 23 по 25 февраля - выходные в честь Дня защитника Отечества; с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня; с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда; 9 мая - День Победы; с 10 по 12 июня - в честь Дня России; с 3 по 5 ноября - честь Дня народного единства. Также, в течение недели, на которую приходятся первые майские праздники, рабочими днями будут только 3 и 4 мая (четверг и пятница).

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