Прокуратура привлекла к ответственности "ВИМ-Авиа" и ее гендиректора за задержки рейсов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" и ее генерального директора за 173 задержки авиарейсов.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, в ходе проверки "установлено, что с 28 мая по 12 июня текущего года ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" допустило 173 задержки выполнения авиарейсов продолжительностью свыше двух часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 - чартерный". Причинами этого стали, в том числе, поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов.

"Учитывая, что данные обстоятельства образуют состав административного правонарушения, Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"), в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева. Дела направлены мировому судье судебного участка № 2 Сабинского судебного района Республики Татарстан для рассмотрения по существу", - отметили в Генпрокуратуре.