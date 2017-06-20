Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура привлекла к ответственности "ВИМ-Авиа" и ее гендиректора за задержки рейсов

Общество
20 июня, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным ведомства, причинами задержек стали, в том числе, поздние прибытия самолетов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолетов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" и ее генерального директора за 173 задержки авиарейсов.

Смотрите также

Глава Минтранса: ситуация с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" разрешится в течение двух недель

Прокуратура внесла представление "ВИМ-Авиа" за задержку рейса с детьми из Петербурга

Задержанный на 15 часов рейс "ВИМ-Авиа" вылетел из Екатеринбурга в Даламан

Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживания

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, в ходе проверки "установлено, что с 28 мая по 12 июня текущего года ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" допустило 173 задержки выполнения авиарейсов продолжительностью свыше двух часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 - чартерный". Причинами этого стали, в том числе, поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов.

"Учитывая, что данные обстоятельства образуют состав административного правонарушения, Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"), в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева. Дела направлены мировому судье судебного участка № 2 Сабинского судебного района Республики Татарстан для рассмотрения по существу", - отметили в Генпрокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Полиция нашла в Москве запертого в прицепе медвежонка
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена
Темы дня
Загрузка...
Реклама