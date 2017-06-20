Самолет МЧС доставит на лечение в Нижний Новгород и Москву трех детей из Симферополя

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МЧС России направило в Симферополь спецборт, который доставит на лечение в Москву и Нижний Новгород трех тяжелобольных детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Самолет МЧС Sukhoi Superjet 100 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в Симферополь за тремя детьми, нуждающимися в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
Спецборт оснащен медицинским оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. Детей будет сопровождать бригада отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава.
Дальнейшее лечение один ребенок будет проходить в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре в Нижнем Новгороде, двое - в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.