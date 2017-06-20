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Кузнецова планирует обсудить организацию детского досуга в связи с ЧП на Ладоге

Общество
20 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В понедельник в Ладожском озере перевернулась лодка с подростками. Двум удалось спастись, поиски еще трех продолжаются

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена провести селекторное совещание по проблемам организации досуга детей. Это решение принято в связи с трагическим происшествием 19 июня на Ладожском озере, где продолжаются поиски трех подростков, лодка которых перевернулась.

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"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей уделяли внимание организации досуга детей. Особое внимание - вопросам подростковой занятости летом и организации их досуга. Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещании с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных (по правам детей), Следственного комитета, МВД", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена слова Кузнецовой.

По ее словам, "сейчас к поиску пропавших детей привлечены все силы и средства, к поиску подключились волонтеры, а на месте помощь родителям пропавших детей оказывает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова".

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала и приехали на отдых в деревню.

По данным МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медицинскими работниками они были доставлены в больницу. Судьба троих подростков не известна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения ее гибели нет. В Сортавальской центральной районной больнице, куда доставили спасшихся юношей, сообщили, что их здоровью ничего не угрожает.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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