Кузнецова планирует обсудить организацию детского досуга в связи с ЧП на Ладоге

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена провести селекторное совещание по проблемам организации досуга детей. Это решение принято в связи с трагическим происшествием 19 июня на Ладожском озере, где продолжаются поиски трех подростков, лодка которых перевернулась.

"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей уделяли внимание организации досуга детей. Особое внимание - вопросам подростковой занятости летом и организации их досуга. Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещании с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных (по правам детей), Следственного комитета, МВД", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена слова Кузнецовой.

По ее словам, "сейчас к поиску пропавших детей привлечены все силы и средства, к поиску подключились волонтеры, а на месте помощь родителям пропавших детей оказывает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова".

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала и приехали на отдых в деревню.

По данным МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медицинскими работниками они были доставлены в больницу. Судьба троих подростков не известна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения ее гибели нет. В Сортавальской центральной районной больнице, куда доставили спасшихся юношей, сообщили, что их здоровью ничего не угрожает.