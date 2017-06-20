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В Астраханской области пенсионерам старше 70 лет компенсируют расходы на капремонт

Общество
20 июня, 11:06 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Сумма годовых затрат для областного бюджета составит 9,7 млн рублей

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АСТРАХАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Власти Астраханской области будут компенсировать расходы на уплату взносов по капитальному ремонту одиноким и неработающим пенсионерам старше 70 лет.

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Соответствующие поправки в региональный закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан" были приняты во вторник депутатами областной думы.

"Мы говорим о пожилых одиноко проживающих неработающих собственниках жилых помещений или семьях, состоящих из неработающих людей пенсионного возраста. Для этих категорий поправками устанавливается компенсация расходов на уплату взносов за капитальный ремонт. Гражданам старше 70 лет в размере 50%, старше 80 лет - 100%", - уточнил председатель облдумы Игорь Мартынов.

По данным пресс-службы регионального парламента, впервые право такой компенсации приобретут почти 3 тыс. астраханцев старше 70 лет и почти 5 тыс. человек старше 80 лет. При расчете компенсации будут учитываться минимальная сумма взноса на капремонт на один квадратный метр общей площади жилья и размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.

Сумма годовых затрат для областного бюджета составит 9,7 млн рублей, на полгода - 4,85 млн рублей.

Мартынов заметил, что закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. При этом деньги, которые будут направлены в этом году на эту компенсацию, в областном бюджете заложены.

С 1 января этого года плата за капитальный ремонт в Астраханской области составляет пять рублей за квадратный метр жилплощади.

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