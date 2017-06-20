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Минобрнауки РФ предлагает ввести в вузах курсы технологического предпринимательства

Общество
20 июня, 10:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, июня. /ТАСС

Серии лекций на эту тему помогут интеграции науки и бизнеса, считают в ведомстве

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность введения курсов технологического предпринимательства в вузах для развития интеграции науки и бизнеса. Об этом сообщил во вторник в ходе международного форума "Технопром-2017" в Новосибирске заместитель министра Григорий Трубников.

"Мы думаем о том, чтобы вводить курсы технологического предпринимательства в вузах, серии лекций, допустим, семестровые или двухсеместровые", - сказал Трубников.

Как сообщалось ранее, Минкомсвязи внес в программу "Цифровая экономика РФ" проект по выполнению российскими студентами дипломных работ в формате стартапов. "Мы хотим внедрить эту инициативу в образовательный процесс. Уверен, что это поднимет интерес к технологическому предпринимательству", - добавил Григорий Трубников.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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