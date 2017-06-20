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До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"

Общество
20 июня, 11:12 дата обновления: 20 июня, 11:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Всего в России около 200 тысяч пострадавших - это организованные туристы, которые купили путевки

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© Татьяна Белякова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Около 25 тысяч уральских туристов пострадали из-за отмены и задержек рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Всего в стране это около 200 тысяч человек, такие данные были озвучены во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"По нашим данным, на Урале от 8 до 25 тысяч человек коснулась проблема авиакомпании "ВИМ-Авиа", это жители Екатеринбург, Тюмени, Челябинска и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Только из-за отмены перевозок "ВИМ-Авиа" в Турцию из Тюмени пострадали около 8 тысяч туристов, на данный момент большая часть из них переведена на вылет из Екатеринбурга турецкой авиакомпанией", - сказал член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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По данным вице-президента РСТ Александра Осауленко, всего из-за проблем с "ВИМ-Авиа" пострадали в стране свыше 200 тысяч человек. "Это организованные туристы, которые купили путевки. Стоит отметить, что многие туристы откликнулись на дополнительные предложения, в итоге они сейчас отдыхают, конечно, но не без технических накладок", - уточнил Осауленко.

"Для туриста, у которого отменен чартерный рейс, есть несколько вариантов решения проблемы - это перенос даты вылета в отпуск на более поздний срок, возврат денег, который осуществляется туроператрами в ближайшие часы после обращения, или перенос вылета на другие направления с доплатой", - пояснил Мальцев, отметив, что доплата обычно составляет около 30% от изначальной стоимости тура.

В последнее время компания "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 чартерных направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию.

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