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Объем президентских грантов увеличится в 2017 году с 4 млрд до 7 млрд рублей

Общество
20 июня, 11:29 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 20, июня. /ТАСС

По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, сейчас упрощена система подготовки заявок для участия в конкурсе

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Объем президентских грантов на 2017 год увеличится с четырех до семи миллиардов рублей. Об этом заявил во вторник гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на XV Гражданском форуме, который проходит в Ярославле.

"Объем грантов никогда не был таким большим, как сейчас. По распоряжению президента на этот год выделено более четырех миллиардов рублей. В пятницу Госдума одобрила во втором чтении законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2017 год, и уже в этом году увеличится этот объем с четырех до семи миллиардов рублей", - сказал Чукалин.

По его словам, сейчас упрощена система подготовки заявок для участия в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе президентских грантов принимаются только в электронной форме. "Все, что нужно сделать, - это написать хороший проект и сопроводить его только двумя документами", - сказал Чукалин. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время при подаче заявок можно будет вообще отказаться от приложенных документов и отправлять "только сам проект".

XV Гражданский форум в Ярославской области проходит при участии "Единой России". В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов "Единой России", а также представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.

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