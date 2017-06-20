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В Тульской области создали электронную экокарту с местами загрязнений

Общество
20 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

На карту нанесены данные о заповедниках и редких растениях

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минприроды Тульской области разработало электронную экологическую карту региона, на которой отмечены места загрязнений, в том числе с повышенным уровнем радиации, а также нанесены данные о заповедниках и редких растениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области разработало экологическую карту региона, которая в настоящее время работает в тестовом режиме. Цель этого проекта - обеспечение доступной информации об экологической ситуации в Тульской области. На карте отражены источники негативного воздействия на окружающую среду - свыше 1 тыс. предприятий, также включена информация по сбросам воды, использованию акваторий", - рассказали в пресс-службе.

На карте, доступной через интернет, можно найти места обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской области. "Информация о животном мире в экокарте представлена данными о численности и распространении охотничьих зверей с привязкой к районам. Отражен 51 памятник природы, месторождения и места радиационных загрязнений вследствие чернобыльской катастрофы", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, информация о загрязнении воды и воздуха будет актуализироваться на карте благодаря замерам на постах наблюдения.

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