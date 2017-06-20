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Музей пленения Паулюса в Волгограде станет мультимедийным к 75-летию Сталинградской победы

Общество
20 июня, 12:02 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

По словам директора музея-заповедника "Сталинградская битва", над реализацией проекта работает информационно-аналитический центр Минкультуры РФ

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ВОЛГОГРАД, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Проект модернизации музея пленения Паулюса в Волгограде в мультимедийную экспозицию будет реализован ко 2 февраля 2018 года - 75-летию победы советских войск под Сталинградом. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил директор музея-заповедника "Сталинградская битва", в чьем ведении находится музей пленения Паулюса, Алексей Васин.

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По его словам, проект уже разработан. "Надеюсь, что к знаменательной дате - 75-летию Сталинградской победы, ко 2 февраля 2018 года мы и откроем обновленный музей "Память", - отметил директор музея-заповедника.

"Это дорогостоящий проект - в несколько десятков миллионов рублей. Мы хотим, чтобы музей пленения в 1943 году командующего 6-й армии вермахта Паулюса, расположенный в подвале Центрального универмага, стал не просто филиалом музея-панорамы, где выставляются, к примеру, предметы вермахта, а создать там сильную мультимедийную экспозицию", - сказал Васин.

Он пояснил, что обычные экспонаты - котелки, обмундирование, личные вещи, сохранность которых в подвале не совсем соответствует всем требованиям, заменят мультимедийные экспозиции - при помощи проекций на специальных экранах по новейшим технологиям будет транслироваться тот или иной контент - сталинградская квартира военного времени, "боевой путь 6-й полевой армии вермахта от триумфа в Париже до ее конца в Сталинграде", другие исторические образы и события. Все это будет в звуковом сопровождении - рев падающих бомб, автоматных очередей, разрывов снарядов. "Над реализацией проекта работает информационно-аналитический центр Министерства культуры РФ", - уточнил директор музея-заповедника.

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Музей "Память" был открыт в 2003 году в подвальной части здания Центрального универмага в нескольких шагах от главной площади Волгограда - площади Павших Борцов. Всемирную известность Центральный универмаг получил после того, как здесь 31 января 1943 года воинами 38-й мотострелковой бригады был пленен личный состав штаба 6-й полевой армии вермахта, в том числе ее командующий генерал- фельдмаршал Фридрих Паулюс. Сегодня в музее воссоздан кабинет Паулюса, штабная комната, полевой лазарет немецких войск, другие экспозиции, рассказывающие о быте солдат противника во время Сталинградской битвы.

2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве. Битва на Волге (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории, как и армии ее союзников, прежде всего, румын и венгров. Общие потери сторон в этом грандиозном сражении превысили 2 млн человек.

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