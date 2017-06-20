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Глава Крыма потребовал наладить вывоз мусора с придомовых территорий

Общество
20 июня, 12:13 UTC+3

По словам главы региона, в некоторых населенных пунктах мусор вывозят раз-два в неделю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник на заседании правительства республики потребовал от руководителей местных органов власти и министерства ЖКХ региона наладить четкие графики вывоза мусора с придомовых территорий.

"Мы смотрим на это безобразие с мусором, и возникает очень много вопросов. В некоторых населенных пунктах мусор вывозят раз-два в неделю. Надо навести порядок, утвердить четкие графики вывоза и схемы", - отметил он.

Ранее Аксенов обещал устроить акцию по вывозу мусора с несанкционированных свалок к домам чиновников, которые игнорируют их появление в своих районах. При этом он заявлял, что готов лично вывезти мусор к домам чиновников и быть оштрафованным за это.

Фактически его обещания были реализованы в конце апреля, когда общественники в Крыму выгрузили мусор под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

В Минэкологии Крыма по итогам этой акции ранее сообщили, что на территории данных муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тыс. кубометров, при этом "меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени".

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