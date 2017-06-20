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МЧС и ОНФ будут совместно предупреждать о лесных пожарах и проблемах в ЖКХ

Общество
20 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, речь идет о сотрудничестве с ОНФ в 27 субъектах РФ

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МЧС России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) договорились о сотрудничестве в борьбе с лесными пожарами в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

"Мы работаем по ряду направлений для обеспечения выполнения стоящих перед МЧС задач, в частности снижения количества пожаров и ущерба экологии и сокращения числа людей, погибших в пожарах. Мы добились успеха по многим показателям, но главная задача это профилактика, чтобы этих проблем не возникало. Нам необходима мощная, энергичная помощь ОНФ - организации, которая способна воздействовать на ситуацию и помочь нам на серьезном системном уровне", - сказал начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергей Диденко в ходе видеомоста с участием экспертов ОНФ во главе с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимиром Гутеневым.

По словам Диденко, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, таких как лесные пожары, необходимо в первую очередь воздействовать на нарушителей, из-за которых они возникают.

"Мы сформировали точки, по которым хотели бы с вами поработать. Из них 48 - в области пожарной безопасности, 38 - в области ЖКХ, где конкретно указаны населенный пункт, район, фамилия должностного лица, к которому постоянно предъявляются претензии. При этом я предлагаю вам воспользоваться имеющейся у нас базой, наработками, людьми, системами коммуникаций", - подчеркнул он.

Как отметил Диденко, речь идет о взаимодействии с ОНФ в 27 субъектах РФ, в которых высоки риски возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей местными чиновниками, а также осложнена ситуация с лесными пожарами из-за деятельности черных лесорубов.

В свою очередь Гутенев подтвердил готовность к совместной работе и отметил, что сотрудничество с МЧС уже налажено по ряду направлений.

"Однако сейчас мы выводим наше сотрудничество на системный уровень", - сказал он. "Согласно мониторингу, который мы проводили по подготовке к пожароопасному сезону, даже официальные отчеты Минприроды, Рослесхоза показывали, что готовность была только лишь в половине субъектов РФ", - отметил Гутенев.

По его словам, деньги, которые выделяются на подготовку к пожароопасному сезону, не всегда тратятся эффективно. "Здесь совместная работа позволит нам повысить эффективность", - добавил представитель ОНФ.

Стороны договорились также о проведении в ближайшее время совместных рейдов активистов ОНФ и представителей МЧС.

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