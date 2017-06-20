Москалькова предположила, что ЕСПЧ неверно трактует запрет на гей-пропаганду среди детей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что ЕСПЧ неправильно интерпретировал российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В частности, ЕСПЧ усмотрел в нем запрет на выражение мнения.

"Выражение мнения и пропаганда - это две разные категории, имеющие различный инструментарий действий. Наш закон, говоря о запрете пропаганды, был неправильно интерпретирован, на мой взгляд, судом", - сказала Москалькова ТАСС.

Омбудсмен отметила, что в России не преследуются гомосексуалисты, "нет ответственности за гомосексуализм, но пропаганда этого явления, склонение к такому образу жизни противоречит нравственным принципам". При этом Москалькова подчеркнула, что окончательные выводы о решении ЕСПЧ она сделает после его тщательного изучения.

Европейский суд по правам человека вынес во вторник решение по делу "Баев и другие против России", в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.

Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер".