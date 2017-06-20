Финляндия планирует создать базу данных о загрязнении воздуха Арктики сажей и метаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Финляндия в период своего председательства в Арктическом совете планирует создать базу данных об источниках загрязнения воздуха в Арктике сажей (черным углеродом) и выбросами метана. Об этом рассказала ТАСС генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.

"Финляндия выполняет функции председателя рабочей экспертной группы, и главная цель этой группы - создание информационной базы о воздействии черного углерода, в которую войдут данные как о выбросах в самой Финляндии, так и в других странах - участницах Арктического совета и в странах-наблюдателях", - сказала генконсул.

По ее словам, планируется исследовать в том числе влияние судоходства на этот процесс, поскольку с судов происходят значительные выбросы сажи.

Арктический совет - совместный орган сотрудничества правительств России, Канады, США и стран Северной Европы, в работе которого участвуют также представители коренных народов Арктики. Он концентрирует свои усилия на наблюдении за окружающей средой региона, распознавании рисков загрязнения, предупреждении экологических катастроф, содействии устойчивому развитию, сохранении многообразия природы и специфических вопросах арктического морского бассейна. Финляндия стала председателем Арктического совета весной 2017 года и будет исполнять эти функции до конца 2018 года.

Климат и устойчивое развитие

"Председательствуя в Арктическом совете, Финляндия исходит из того, что важнейшими вопросами будут вопросы по изменению климата и устойчивое развитие", - подчеркнула генконсул.

Она напомнила, что в программе председательства Финляндии выделены четыре главные темы, основанные на положениях Арктической стратегии страны: охрана окружающей среды, телекоммуникации, сотрудничество в области метеорологии и образование.

"В сфере образования мы хотели бы развивать программы для коренных народов, которых много в Арктике, именно им мы будем уделять внимание. Плюс в нашей стратегии до 2030 года мы хотим уделять также внимание вопросам здравоохранения и равенства", - сказала Ламмила.

В рамках своего председательства Финляндия организует в 2017 году конференцию Rovaniemi Arctic Spirit, главной темой которой будет устойчивое развитие, а в 2018 году - конференцию министров окружающей среды арктических стран, где одной из главных тем будет выполнение Парижского соглашения по климату в Арктическом регионе.

Черный углерод - враг Арктики

Исследования, проводимые в последние годы скандинавскими и российскими учеными, показывают, что загрязнение атмосферы Арктики сажей и метаном влияет на потепление в этом регионе, в частности, выпадение сажи на снег и лед снижает их отражательную способность, отчего они быстрее тают. Главными источниками выбросов сажи в Арктике называют транспорт и хозяйства, где для отопления используются дрова и уголь, а также лесные пожары, электростанции и газовые факелы на нефтеразработках. Источниками загрязнения могут быть как промышленные предприятия, так и простые домашние печи или сельскохозяйственный пал травы. Ряд международных экспертных групп в рамках Арктического совета и Программы ООН по окружающей среде (UNEP) занимаются разработкой рекомендаций по совершенствованию мониторинга загрязнения воздуха сажей и метаном и одновременно - по сокращению выбросов.

"Мы как страна - председатель Арктического совета хотели бы развивать программу действий по черному углероду и метану. Эта программа уже работает, есть финансирование по линии МИД Финляндии для проектов в регионе Баренцева моря и Арктики. В этом году его объем составляет 1,7 млн евро", - сказала Ламмила.

За чистую Балтику

Генконсул также отметила, что Финляндия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией по спасению Балтийского моря, и с этой точки зрения финны приветствуют реализацию проектов по очистке сточных вод в Санкт-Петербурге и Калининграде.

"Самым актуальным вопросом, который касается охраны окружающей среды, сейчас остается полигон Красный Бор", - констатировала генконсул, напомнив о проблеме рекультивации полигона опасных отходов в Тосненском районе Ленинградской области.

Ламмила подчеркнула, что финны приветствуют проведение в России Года экологии.

"С точки зрения Финляндии это очень важная тема. Что вопросы охраны окружающей среды поднимаются не только в СМИ, но и в школах, университетах. Мы в Генеральном консульстве часто получаем запросы о том, как организован в Финляндии цикл сбора отходов, как работает городская программа проката велосипедов - я вижу, что это уже пришло и в Петербург, хотя сама не успела еще попробовать", - сказала она.