Путин продлил до конца 2020 года работу Фонда поддержки детей

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил до конца 2020 года работу Фонда поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В документе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в указ от 24 марта 2008 года, который предполагал работу этого фонда до конца 2017 года.
Учредителем Фонда от имени России является Министерство труда и социальной защиты. Как сообщается на официальном сайте фонда, его деятельность направлена на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями с детьми. Основной формой деятельности фонда является софинансирование региональных программ, а также проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций, направленных на решение проблем детского неблагополучия.