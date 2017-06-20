Путин продлил до конца 2020 года работу Фонда поддержки детей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил до конца 2020 года работу Фонда поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В документе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в указ от 24 марта 2008 года, который предполагал работу этого фонда до конца 2017 года.

Учредителем Фонда от имени России является Министерство труда и социальной защиты. Как сообщается на официальном сайте фонда, его деятельность направлена на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями с детьми. Основной формой деятельности фонда является софинансирование региональных программ, а также проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций, направленных на решение проблем детского неблагополучия.