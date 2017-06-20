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Шварценеггер: из Парижского соглашения по климату выходит Трамп, а не народ США

Общество
20 июня, 13:21 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 20, июня. /ТАСС

Бывший губернатор Калифорнии заверил участников Австрийского всемирного саммита в защиту климата, что сторонники сохранения климата в конце концов добьются успеха

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© REUTERS/Heinz-Peter Bader

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату не сможет остановить стремление мира и американского народа к чистому будущему и чистым источникам энергии. Об этом заявил во вторник голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Вене на Австрийском всемирном саммите в защиту климата.

"От загрязнения воздуха ежегодно гибнут сотни людей, и мы должны сотрудничать в деле борьбы за сохранение климата. Сегодня мы почти добились нашей цели о чистой энергии. Я знаю, что кого-то мой оптимизм удивит, в особенности после новости, что президент Трамп выходит из Парижского соглашения по климату", - отметил Шварценеггер.

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Он заверил участников форума, что сторонники сохранения климата в конце концов добьются успеха. "США - это не только Вашингтон, штаты не состоят из одного человека. Один человек отвернулся от прогресса Парижского соглашения, но наши предприятия, университеты, ученые остались верны своей позиции, они не отвернулись от Парижа. Две трети американцев поддерживают Парижские соглашения, среди них губернаторы и руководители предприятий", - сказал Шварценеггер.

"Недальновидные решения Вашингтона не смогут остановить нас. Я уверяю всех: один человек не сможет нас остановить, один человек не сможет возродить грязные источники энергии прошлого, изменить нашу будущее. Мы победим и будем гордиться нашим будущим, мы создадим будущее нашим детям", - подчеркнул он.

Шварценеггер рассказал, что когда он был губернатором Калифорнии, многие поддерживали его политику в защиту климата, а Вашингтон нет. "Мы разрабатывали стандарты для сокращения вредных выбросов, развития солнечной энергии. Мы создавали общенациональные законы о сокращении выбросов на 25% до 2020 года и 85% до 2050 года. Мы предлагали развивать солнечную энергию, а Вашингтон всегда нам противостоял в этих намерениях", - резюмировал актер.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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