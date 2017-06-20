Власти ЕС изменят дизайн шенгенской визы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.

"Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством", - говорится в сообщении.

Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.