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Власти ЕС изменят дизайн шенгенской визы

Общество
20 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Решение принято для усиления защиты от подделок

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.

"Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством", - говорится в сообщении.

Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.

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