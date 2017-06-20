Поддержание межнационального мира могут признать общественно полезной услугой НКО

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Поддержание межнационального мира и воспитание толерантности могут включить в перечень общественно полезных услуг, оказываемых некоммерческими организациями (НКО). Об этом заявила во вторник журналистам замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.
"С 1 января текущего года началась новая эпоха взаимоотношений государства и некоммерческого сектора, когда НКО наравне с государственными учреждениями будут оказывать общественно значимые услуги за счет средств бюджета. Перечень таких общественно полезных услуг определен правительством Российской Федерации, но на форумах неоднократно звучали предложения дополнить этот перечень деятельностью в сфере межнациональных отношений", - сказала Баталина.
"У нас большое количество НКО, которые занимаются работой ровно в этом секторе, в этом сегменте. Это и образовательные мероприятия, и мероприятия, которые направлены на воспитание толерантности, самого разного рода профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение межнациональной розни", - отметила она.
По словам Баталиной, этот вид деятельности в перечень общественно полезных видов деятельности не входит, "и в силу этого организации, которые такой работой занимаются, на особую государственную поддержку не могут рассчитывать".
Баталина указала, что соответствующая поправка о включении данной деятельности в перечень находится на согласовании в правительстве РФ. "Мы рассчитываем, что она будет принята в дополнение к действующему постановлению", - заключила она.