Поддержание межнационального мира могут признать общественно полезной услугой НКО

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Поддержание межнационального мира и воспитание толерантности могут включить в перечень общественно полезных услуг, оказываемых некоммерческими организациями (НКО). Об этом заявила во вторник журналистам замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.

"С 1 января текущего года началась новая эпоха взаимоотношений государства и некоммерческого сектора, когда НКО наравне с государственными учреждениями будут оказывать общественно значимые услуги за счет средств бюджета. Перечень таких общественно полезных услуг определен правительством Российской Федерации, но на форумах неоднократно звучали предложения дополнить этот перечень деятельностью в сфере межнациональных отношений", - сказала Баталина.

"У нас большое количество НКО, которые занимаются работой ровно в этом секторе, в этом сегменте. Это и образовательные мероприятия, и мероприятия, которые направлены на воспитание толерантности, самого разного рода профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение межнациональной розни", - отметила она.

По словам Баталиной, этот вид деятельности в перечень общественно полезных видов деятельности не входит, "и в силу этого организации, которые такой работой занимаются, на особую государственную поддержку не могут рассчитывать".

Баталина указала, что соответствующая поправка о включении данной деятельности в перечень находится на согласовании в правительстве РФ. "Мы рассчитываем, что она будет принята в дополнение к действующему постановлению", - заключила она.