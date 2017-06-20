Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поддержание межнационального мира могут признать общественно полезной услугой НКО

Общество
20 июня, 13:59 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 20, июня. /ТАСС

Соответствующая поправка находится на согласовании в правительстве РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Поддержание межнационального мира и воспитание толерантности могут включить в перечень общественно полезных услуг, оказываемых некоммерческими организациями (НКО). Об этом заявила во вторник журналистам замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.

"С 1 января текущего года началась новая эпоха взаимоотношений государства и некоммерческого сектора, когда НКО наравне с государственными учреждениями будут оказывать общественно значимые услуги за счет средств бюджета. Перечень таких общественно полезных услуг определен правительством Российской Федерации, но на форумах неоднократно звучали предложения дополнить этот перечень деятельностью в сфере межнациональных отношений", - сказала Баталина.

"У нас большое количество НКО, которые занимаются работой ровно в этом секторе, в этом сегменте. Это и образовательные мероприятия, и мероприятия, которые направлены на воспитание толерантности, самого разного рода профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение межнациональной розни", - отметила она.

По словам Баталиной, этот вид деятельности в перечень общественно полезных видов деятельности не входит, "и в силу этого организации, которые такой работой занимаются, на особую государственную поддержку не могут рассчитывать".

Баталина указала, что соответствующая поправка о включении данной деятельности в перечень находится на согласовании в правительстве РФ. "Мы рассчитываем, что она будет принята в дополнение к действующему постановлению", - заключила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Баталина, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама