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Энтузиасты в Польше отреставрировали памятник форсировавшим Одер советским воинам

Общество
20 июня, 14:46 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

По словам лидера общественного движения "Курск" Ежи Тыца, это крупнейший в Польше мемориал, установленный за пределами воинских захоронений

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© Общественное движение "Курск"

ВАРШАВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Активисты польского общественного движения "Курск", которое занимается восстановлением мемориалов благодарности Красной армии, завершили ремонт памятника форсировавшим Одер в 1945 советским солдатам у населенного пункта Миколин. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС лидер "Курска" Ежи Тыц.

Памятник был установлен в месте, где 73 года назад состоялось героическое форсирование реки Одер - сражение, за успех которого отдали свои жизни более 40 тысяч советских солдат и офицеров. По словам Тыца, "это крупнейший в Польше мемориал, установленный за пределами воинских захоронений". "Это сложный и интересный с архитектурной точки зрения монумент", - отметил он, выразив сожаление, что местные власти не занимались сохранностью этого памятника и окружающей его территории, заросшей кустами и травой.

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"Когда два года назад мы поехали осмотреть этот мемориал, то нашли его в ужасающем техническом состоянии. Несмотря на обязанность следить за этим объектом, местные власти этого не делали. Он превращался в руины. Со временем разрушение памятника стало бы для чиновников основанием, чтобы просто снести его", - пояснил Тыц, решивший этого не допустить.

"Ремонт памятника продолжался более года, учитывая, что одновременно мы занимались восстановлением еще пяти советских монументов и трех кладбищ", - отметил лидер "Курска". По его словам, в основном обновление этого места памяти стало возможным благодаря финансовой поддержке таких российских фондов как "Кронштадский морской собор", "Возрождение" из Курска, польского общества "Русич", активистов из Калининграда, организовавших сбор средств в интернете. "Нужно отметить, что и местные жители помогали, чем могли, предлагая строительные материалы и другую помощь, - указал Тыц. - Можно сказать, что памятник отремонтирован совместными усилиями народов России и Польши".

Отвечая на вопрос об обсуждающихся на этой неделе в польском Сейме (нижней палате парламента) поправках к закону о декоммунизации, которые предусматривают снос памятников Красной армии, расположенных вне кладбищ и захоронений, глава "Курска" напомнил, что этот законопроект касается мемориалов, пропагандирующих коммунизм. По словам Тыца, ранее Верховный суд Польши уже вынес решение, что памятник в Миколине ничего не пропагандирует, а красная звезда на его вершине является символом, характерным для мест памяти погибших красноармейцев. "Этот закон не должен затронуть наш объект, но как будет на самом деле, сейчас сказать сложно", - заключил он.

Торжественная церемония открытия обновленного памятника состоится в 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - в День памяти и скорби 22 июня. В ней примут участие представители дипломатического корпуса РФ, местных властей и общественных организаций из России и Польши.

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