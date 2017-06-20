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Крым проведет работу над ошибками по реализации федеральной программы

Общество
20 июня, 14:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

Проблемы касаются освоения средств подрядчиками и качества выполненных работ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Крыма признали наличие проблем с реализацией федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию республики. Они касаются освоения средств подрядчиками и качества выполненных работ, рассказал во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что Счетная палата РФ после проверки исполнения ФЦП в Крыму констатировала низкий уровень освоения средств, а также завышенные зарплаты дирекции по управлению программой.

"Данные Счетной палаты объективны. Мы не скрываем ни от кого своих недоработок, публично обсуждаем. Я никогда не говорил, что у нас все блестяще и нет никаких вопросов, и что ФЦП проходит без сучков и задоринок. Работу над ошибками с коллегами проводить будем", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что цифра в 63% об освоении бюджетных средств в рамках ФЦП, приведенная в публикации, касалась планов, утвержденных правительством РФ на начало года. "В июле 2016 года были внесены корректировки, и на конец года освоение средств составило около 99%", - пояснил Аксенов.

В тоже время на состоявшемся во вторник заседании крымского правительства глава республики отметил, что проблемы с освоением средств существуют у подрядчиков. "Проблемы есть с освоением средств, с (финансовой - прим. ТАСС) дисциплиной и качеством выполненных работ подрядчиками. Они (проблемы - прим. ТАСС) есть, мы эти вопросы не сглаживаем. Мы свои недоработки признаем публично, от людей ничего скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что сам удивился информации в статье о размере зарплат руководящих чиновников дирекции по управлению ФЦП, размер которых превышает 600 тыс. рублей в месяц. "Меня самого удивила информация о размере зарплат дирекции по управлению ФЦП. Об этом мне ничего не было известно, пояснений дать не могу. Дирекция выполняет контролирующие функции и находится в подчинении Минэкономики РФ", - отметил он.

ФЦП в Крыму

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

Объем выделяемых средств на реализацию ФЦП превышает 700 млрд рублей. В 2017 году Крым получит более 54 млрд рублей. По данным министра финансов республики Ирины Кивико, при плане освоения в рамках ФЦП в 2016 году 20,8 млрд рублей Крым освоил 20,5 млрд рублей или 98,6%.

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