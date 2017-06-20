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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи предлагает создать в РФ алиментный фонд

Общество
20 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

С помощью такого фонда можно будет эффективнее взыскивать средства с родителей-должников

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Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что в России необходимо создать государственный алиментный фонд, благодаря которому появится возможность эффективнее взыскивать средства с родителей-должников, не выплачивающих алименты.

"Мы бы хотели, чтобы был создан все-таки государственный алиментный фонд. Если бы он был создан, было бы очень хорошо, тогда бы государство быстрее разыскивало алиментщиков", - заявила она на круглом столе в Госдуме, посвященном теме "Актуальные проблемы совершенствования законодательства об алиментах на несовершеннолетних детей".

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По словам Плетневой, ее комитет уже направил соответствующую инициативу на обсуждение в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Ребенка надо воспитывать, одевать, кормить, учить, и жизнь сегодня сложная. Естественно, алименты - это один из источников доходов для семьи, которая стала неполной", - подчеркнула депутат. Она привела данные, в соответствии с которыми в 2016 году в России было 10 млн детей, которые остались в неполных семьях.

"Все воспитываются на зарплату, на пособия какие-то и ждут этих алиментов от своих родителей", - добавила Плетнева.

Кроме этого, глава думского комитета считает необходимым совершенствовать Семейный кодекс РФ. "Мы его принимали в первой Думе, время идет, естественно, требуются поправки, хотя авторы Семейного кодекса говорят, что он совершенен. Я считаю, что будем мы это [вносить поправки] делать", - сообщила парламентарий.

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