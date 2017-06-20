Санкт-Петербург утвердил официальный рецепт кофе "по-петербургски"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Официальный рецепт фирменного петербургского кофе придуман в Санкт-Петербурге. Его разработали на основе исторических материалов специалисты петербургского Музея кофе по заказу комитета по внешним связям города, который теперь будет угощать этим напитком гостей на официальных приемах и обедах. Предложат новый рецепт и для общепита.

"Это часть программы возрождения гастрономических традиций города "Петербургская кухня", которую мы реализуем с 2015 года, - рассказал во вторник ТАСС первый заместитель председателя комитета Сергей Марков. - Уже есть хорошие примеры, когда на основе исторических рецептов современные повара придумывают новые блюда, например, знаменитый петербургский деликатес "стерлядь в шампанском". Теперь этот ряд пополнил кофе".

Кофе "по-петербургски" не очень крепкий, но обладает насыщенным и ярким вкусом. В нем присутствует также молочная пена, которая, по замыслу авторов, напоминает о знаменитой поре белых ночей.

Для приготовления петербургского кофе нужно взять 18 г свежеобжаренного кофе Арабика, 80 мл горячей воды и 1-2 столовых ложки молочной пены; сначала готовится двойной эспрессо, затем в него добавляют горячую воду и молочную пену, взбитую при помощи капучинатора, готовый кофе подают со стаканом воды.

"Данный рецепт позволяет получить кофе не очень крепкий, но с интенсивным и ярким вкусом, - говорится в описании напитка. - Такое же впечатление - яркое и незабываемое - остается и после знакомства с Санкт-Петербургом".

Единственный в России Музей кофе, сформировавшийся из частной коллекции, действует в Петербурге с 2008 года. Здесь не только рассказывают об истории и традициях потребления кофе, но и учат правильно готовить и пить этот напиток, проводят дегустации и мастер-классы по обжарке.

Планы продвижения

"Есть планы предложить ряду городских кофеен внедрить новый рецепт в свою линейку, но на появление кофе "по- петербургски" прежде всего, должен отреагировать рынок, чтобы появился коммерческий интерес", - сказал Марков. Со своей стороны, Смольный планирует содействовать продвижению нового городского бренда.

Марков рассказал, что в проекте "Петербургская кухня" участвуют городские рестораны и музеи, в том числе Государственный музей истории Санкт-Петербурга, который подготовил очерк об истории гастрономических традиций города. На основании исследований, которые готовят музейщики, идет возрождение исторических рецептов и их адаптация к современным условиям.

Петербург кофейный

История потребления кофе в Санкт-Петербурге насчитывает почти 300 лет - напиток стал распространяться в новой столице почти сразу после ее основания. К тому времени в России кофе был уже известен - впервые он появился в 1665 году при дворе Алексея Михайловича как лечебное средство от насморка и головной боли, но популярность получил только при Петре I, который приказал подавать кофе на балах, ассамблеях и маскарадах.

Первым появлением кофе в общепите можно считать 1719 год, когда в Кунсткамере - первом музее России - дамам стали подавать при входе чашку кофе, а в 1720-м году на Троицкой площади Санкт-Петербурга открылась первая в стране кофейня - Аустерия "Четыре Фрегата", которой управлял личный повар Петра I, голландец по происхождению.

В XVIII-XIX веках в Петербурге кофе пили больше, чем в Москве, жители которой предпочитали чай. Одним из самых известных рецептов был кофе, который варили для Екатерины II - императрица выпивала до пяти чашек этого напитка в день, причем, ее кофе был очень крепким: на чашку ей требовалось 80 граммов молотых зерен, это в десять раз больше, чем используется для чашки эспрессо в наши дни.