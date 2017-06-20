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Несколько московских улиц перекроют 21-24 июня в связи с выпускными вечерами

Общество
20 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В пятницу также будет затруднено движение на крайней правой полосе Моховой улицы и в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с подготовкой и проведением выпускных вечеров. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности столицы.

Отмечается, что 21 июня с 15:00 до 18:00 мск и 22 июня с 09:30 до 12:30 мск движение ограничат по проезду Девичьего Поля на участке от Плющихи до Новоконюшенного переулка в связи с подготовкой к выпускному в Общевойсковой академии Вооруженных сил России. Также на период проведения мероприятия частично изменится маршрут автобусов № 64 и № 132: вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля автобусы проследуют по Большой Пироговской улице.

С 15:00 мск 23 июня до 07:00 мск 24 июня ограничат движение по Рыбному переулку, с 20:00 до 23:59 мск - по улице Ильинке на участке от Биржевой площади до Красной площади. В субботу, 24 июня, с 20:00 до 05:00 мск 23 июня ограничения введут на участке от Биржевой площади до Старой площади на улице Ильинке.

В связи с организованным прибытием и высадкой выпускников для участия в праздничных мероприятиях, будет затруднено движение транспортных средств: в пятницу, 23 июня, с 15:00 до 20:00 мск будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, с 21:00 23 июня до 01:00 мск 24 июня - в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в парк имени Горького.

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