Медведев: государство приглашает НКО вместе оказывать общественно значимые услуги

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Органы государственной власти создают условия для участия некоммерческих организаций (НКО) в оказании социальных услуг населению. Об этом говорится в приветствии участникам проходящего в Ярославле XV Гражданского форума от председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое зачитал секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов.

"Мы выходим на принципиально новый этап взаимодействия между государством и некоммерческим сектором. Государства приглашает НКО вместе оказывать общественно значимые услуги", - говорится в приветствии.

По словам Медведева, для помощи гражданским активистам была "создана система финансовой поддержки в виде грантов и субсидий". "Мы также корректируем законодательство, откликаясь на ваши запросы. Кроме того, расширяем для НКО возможность работать в социальной сфере по приоритетным для общества направлениям", - отмечается в приветствии.

XV Гражданский форум в Ярославской области проходит при участии "Единой России". В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов "Единой России", а также представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.