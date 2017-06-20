Семнадцать субъектов РФ хотят выйти из программы по переселению соотечественников

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Семнадцать субъектов России обратились в правительство с просьбой о выходе из государственной программы по добровольному переселению соотечественников. Об этом во вторник сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на заседании в Совете Федерации.
"Более 650 тысяч соотечественников приняты из других государств. В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились в правительство РФ с просьбой вывести их из этой программы", - сказал он.
По словам Горового, эту программу необходимо поддерживать.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма - это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.