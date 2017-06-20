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МВД может упростить получение гражданства РФ для иностранных студентов-отличников

Общество
20 июня, 16:31 UTC+3

Это будет стимулировать таких студентов оставаться в России, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МВД России внесло в правительство законопроект, предусматривающий получение гражданства России в упрощенной форме для иностранных студентов-отличников.

Об этом во вторник сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на заседании в Совете Федерации.

"Внесли закон проекта о предоставлении по упрощенной форме гражданства гражданам иностранных государств, которые с отличием закончили высшие учебные заведения, мотивируя их оставаться на территории нашей страны", - сказал он.

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