МВД может упростить получение гражданства РФ для иностранных студентов-отличников

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МВД России внесло в правительство законопроект, предусматривающий получение гражданства России в упрощенной форме для иностранных студентов-отличников.
Об этом во вторник сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на заседании в Совете Федерации.
"Внесли закон проекта о предоставлении по упрощенной форме гражданства гражданам иностранных государств, которые с отличием закончили высшие учебные заведения, мотивируя их оставаться на территории нашей страны", - сказал он.