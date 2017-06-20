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Гидрометцентр предупреждает о похолодании и усилении ветра в Москве в среду

Общество
20 июня, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Похолодание и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Москве и области в среду. Об этом сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Мы ожидаем очередное изменение погоды 21 июня, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду", - сказал Вильфанд. Отмечается, что ветер такой силы ломает сучья деревьев и может вызывать сложности при передвижении.

"Будет облачно и, при общей температуре в +19 градусов, погода обещает быть не самой приятной", - добавил Вильфанд.

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