Гидрометцентр предупреждает о похолодании и усилении ветра в Москве в среду

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Похолодание и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Москве и области в среду. Об этом сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Мы ожидаем очередное изменение погоды 21 июня, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду", - сказал Вильфанд. Отмечается, что ветер такой силы ломает сучья деревьев и может вызывать сложности при передвижении.

"Будет облачно и, при общей температуре в +19 градусов, погода обещает быть не самой приятной", - добавил Вильфанд.