Вертолет МЧС эвакуировал тяжелобольного пенсионера в Тверскую больницу

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ТАСС, 20 июня. Санитарный вертолет МЧС доставил из Бежецкого района Тверской области тяжелобольного пенсионера в Тверскую областную больницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по области.
"20 июня привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1953 года рождения, находившемуся в центральной районной больнице Бежецкого района. В 12:33 экипаж вертолета Ка-32А МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Бежецкого района для оказания неотложной помощи", - сообщили в ГУ МЧС.
После оказания медпомощи пациенту на месте врачи решили госпитализировать его в областную клиническую больницу Твери. В 14:50 мужчина был доставлен медучреждение.