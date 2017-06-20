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"ВКонтакте" назвала победителей конкурса "Выпускной 2017"

Общество
20 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Победителями стали выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана, школы №10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" и группа IOWA подвели итоги конкурса "Выпускной 2017" и выбрали три самых креативных видео об окончании школы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"Победителями стали выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана, школы №10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска. 23 июня IOWA сыграет концерт в актовом зале одной из этих школ, а остальные призеры получат билеты на VK Fest (пройдет 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) и памятные сувениры", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего на конкурс было отправлено более 1500 видеороликов. Кроме того, 23 июня с 13:00 до 16:00 в сообществе "Выпускной 2017" в социальной сети "ВКонтакте" пройдет шоу-концерт в прямом эфире, посвященный выпускным у школьников. На концерте выступят Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и другие. Также в рамках телемоста будет включение из школы-победителя конкурса с трансляцией выступления группы IOWA. Помимо выступлений артисты расскажут про свои выпускные и поучаствуют в конкурсах.

Кроме певцов в шоу примут участие известные блогеры, среди которых будет популярный у молодежи видеоблоггер ДружкоSHOW, - они снимут для шоу-концерта эксклюзивные ролики.

В мае социальная сеть "ВКонтакте" запустила проект "Выпускной 2017" - все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа создается автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным соцсети, участие в акции приняли уже более 520 тыс. человек, или более 80% выпускников этого года.

"ВКонтакте" - крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.

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