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Выплачена первая часть компенсаций из госбюджета пострадавшим от паводка на Ставрополье

Общество
20 июня, 18:17 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

Материальную помощь получили около 12 тыс. граждан. Второй транш, как ожидается, поступит в регион до 21 июня

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края выплатили первую часть федеральных компенсаций жителям края, пострадавшим от паводка. В ближайшее время в регионе ожидают поступление второго транша, сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Поддержку из российской казны в размере 10 тыс. рублей в крае уже получили 11950 человек. За полную или частичную утрату имущества по 50 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей перечислены, соответственно, 875 и 1180 ставропольцам. Таким образом, первый перечисленный региону федеральный транш полностью выплачен. Поступление второго произойдет, как ожидается, до 21 июня", - сказано в сообщении.

Первый транш из федеральной казны поступил в край 16 июня и составил 281,2 млн рублей. В общей сложности из двух источников жителям Ставрополья выплачено 904,7 млн рублей компенсаций. Из краевого бюджета по 10 тыс. рублей получили более 15 тыс. человек, по 50 тыс. рублей - более 2,4 тыс. человек, по 100 тыс. рублей - более 3,4 тыс. человек.

С 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в 9 муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в целях безопасности отселены более 2,3 тыс. человек. По предварительным данным, в крае - более 8 тысяч пострадавших, общий ущерб превышает 2,37 млрд рублей.

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