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Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки

Общество
20 июня, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве ближайшей ночью и в среду, 21 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе столичном ГУ МЧС России.

"В ночь на среду и днем в среду ожидаются дождь, местами сильный, гроза, местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что при грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует: в условиях непогоды обходите рекламные щиты и шаткие строения, по возможности переждите непогоду в капитальном строении", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что автомобили рекомендуется парковать в гаражах или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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