Минздрав: закон об интернет-продаже лекарств пока не затронет рецептурные препараты

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Препараты, которые отпускаются по рецепту врача, не войдут на первом этапе в законопроект об интернет-продаже лекарств, дорабатываемый Министерством здравоохранения РФ. Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина.
"Мы ожидали (что Госдума рассмотрит проект в осеннюю сессию - прим. ТАСС), но у нас были замечания главного правового управления, касающиеся преждевременности введения нормы о реализации электронным способом рецептурных лекарственных препаратов, - сказала она. - Пока было принято решение остановиться на том, что это препараты, которые реализованы могут быть без рецепта".
Глава лекарственного департамента Минздрава РФ отметила, что в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства. "Когда законопроект поступит в Государственную думу, может быть, будет и дорабатываться", - уточнила она. "Понятно, что мы живем в XXI веке, поэтому законопроект подготовлен, все согласования основные он прошел, и, в любом случае, я считаю, что он будет продвигаться", - сказала Максимкина.
Она отметила, что принципиальным в законопроекте является момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии. "У нас возврат невозможен, но претензии предъявить можно", - пояснила она.
"Хотелось бы, чтобы наше законодательство легализовало в полной мере цивилизованную продажу (лекарств)", - добавила глава департамента. Максимкина отметила, что в законодательстве на данный момент "есть норма по закрытию сайта, который продажей занимается лекарственных препаратов в рамках интернет-торговли". "Полностью эту норму невозможно реализовать, потому что нет требований, которые должны предъявляться в полной мере к сайтам", - пояснила она.
Максимкина также добавила, что на данный момент "бронирование" лекарственных препаратов через сайт аптечной организации с тем, чтобы потом оплатить и забрать их в определенной аптеке, не противоречит законодательству.