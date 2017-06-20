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Кинологическая служба МЧС России отмечает годовщину своего создания

Общество
20 июня, 18:38 UTC+3

Сейчас в составе МЧС России свыше 600 кинологических расчетов

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Собака кинологической службы МЧС во время показательных выступлений, Казань, 2016

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кинологическая служба МЧС России отмечает годовщину со дня своего образования. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, история этого подразделения ведет свой отсчет с 20 июня 1996 года, когда в МЧС был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда "Центроспас", с тех пор собаки стали постоянными участниками спасательных операций.

За время своего существования в МЧС России кинологическая служба доказала эффективность своей работы.

"В век современных технологий собаки по-прежнему остаются надежными помощниками в поисковой работе. Они способны обнаружить пострадавшего под завалами зданий, находить людей, заблудившихся в лесу, находить взрывчатые вещества", - подчеркнули в ведомстве.

"В составе МЧС России свыше 600 кинологических расчетов", - отметили в министерстве. Больше всего четвероногих спасателей служит в Центральном и Северо-Западном региональных центрах МЧС России.

Кроме того, с 2008 года в Южном региональном поисково-спасательном отряде действует Южный конно-кинологический центр с филиалами в Геленджике, Архызе и Крыму.

Спасатели-кинологи участвовали в сотнях поисково-спасательных операций не только в России, но и за рубежом.

"На счету кинологов МЧС России и их четвероногих друзей тысячи спасенных жизней. Кинологи участвовали в работах по разминированию территорий в Сербии, в Хорватии, в Косове и в Чеченской Республике", - сообщили в МЧС.

В МЧС служат собаки различных пород и по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, минно-разыскная работа.

"В МЧС служат лабрадоры, овчарки, ретриверы, спаниели, терьеры, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры, шпицы и ньюфаундленды. Эти собаки очень выносливы, способны работать при сложных погодных условиях, а кроме того, у этих пород природной заложено желание во всем помогать человеку, особенно попавшему в беду", - отметили в МЧС.

Кинологи ежедневно тренируют четвероногих спасателей, чтобы максимально быстро и эффективно искать потерявшихся и пострадавших. Ежегодно все расчеты проходят сертификационные испытания на допуск к работам. Испытания включают в себя выполнение специального комплекса упражнений и выполнение команд кинолога на послушание и ловкость, поиск людей в лесу, поиск людей на завале.

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