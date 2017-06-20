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Путин призвал не опасаться акций протеста, направленных на решение конкретных проблем

Общество
20 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава государства назвал митинги, направленные на саморекламу и спекуляцию на проблемах, не самым лучшим видом политической активности

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем, которых не видно "из кабинетов", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не думаю, что этого нужно опасаться. Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но, если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера.

"А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом - а что стеснятся? Мне кажется этого не нужно бояться", - отреагировал президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что страны Запада выстроили высокоэффективную систему подавления акций гражданского протеста. "Я недавно уже говорил в интервью американской журналистке: где эта "Оккупай Уолл-стрит"? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили: пшик - и все исчезло. Профессионально отработали", - сказал Путин.

При этом, по его словам, в России "все бурлит". "Там (на Западе - прим. ТАСС) - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас - нет", - сказал президент.

По его словам, в России "все посвободней и попроще".

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