Москалькова просит правительство помочь валютным ипотечникам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову с просьбой оказать содействие в предоставлении дополнительных мер по поддержке валютных ипотечников. В документе, размещенном на официальном сайте омбудсмена, выражается озабоченность возможной утратой этой категорией граждан единственного жилья.

"В мой адрес продолжают поступать массовые обращения граждан - заемщиков по договорам валютной ипотеки, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с изменением структуры долговых обязательств по причине увеличения курса валюты по отношению к рублю. Заявители крайне обеспокоены отказом отдельных банков в реструктуризации задолженности по ипотечным соглашениям и принятием судами решений по заявлениям банков об обращении взыскания на заложенные жилые помещения", - говорится в обращении уполномоченного по правам человека. В нем отмечается, что "угроза потери единственного жилья вынудила граждан идти на крайние меры" и 15 июня 2017 г. они провели акцию протеста у здания приемной Центрального банка Российской Федерации.

По словам Москальковой, валютные ипотечники требуют наложить временный мораторий на изъятие находящегося в залоге у банков единственного жилья, снизить процентные ставки по заключенным соглашениям и реструктуризировать долги.

Омбудсмен напоминает, что об этой проблеме уже докладывала президенту РФ Владимиру Путину, и просит Игоря Шувалова "дать поручение рассмотреть возможные варианты оказания дополнительной поддержки заемщикам по договорам ипотеки в иностранной валюте".