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Путин согласен с идеей активнее использовать современные технологии при изучении истории

Общество
20 июня, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Президент России отметил, что "история дает возможность, заглядывая в прошлое, понять куда нужно идти сегодня, и какие целы формулировать на завтра"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей активнее использовать современные технологии при изучении истории, отметив необходимость обсуждения этого вопроса с академическим сообществом. Таким образом глава государства прокомментировал предложение главы центрального штаба общественного движения "Волонтеры победы" Ольги Амельченковой на встрече с членами Общественной палаты (ОП).

Руководитель движения посетовала на то, что школьники плохо знают историю, и предложила активнее использовать в школьной программе современные интерактивные форматы изучения этого предмета, в том числе организовывать для школьников исторические квесты. Путин отметил на это: "Их плохо учат истории, поэтому они плохо знают, и не потому, что учителя плохие, просто внимания мало уделяется". Он выразил уверенность, что "учителям дать бы возможность развернуться в этом направлении, и они бы точно эффективнее работали".

"Современные средства наверное пока недостаточно эффективно используют, и их можно использовать лучше, чтобы сделать этот предмет гораздо более интересным, если не сказать захватывающим, порождать интерес к истории, потому что история дает возможность, заглядывая в прошлое, понять куда нужно идти сегодня, и какие целы формулировать на завтра", - сказал Путин.

Он добавил, что для того, чтобы это организовать, "нужно с профессиональным сообществом все эти вопросы согласовать с соответствующими академическими структурами, с практиками, которые работают в этой сфере". "Но мы готовы помочь и объединить вместе все усилия", - заключил глава государства.

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