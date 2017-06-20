Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Карелии предложил наказывать пассажиров лодок без спасательных жилетов

Общество
20 июня, 21:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

С такой инициативой Артур Парфенчиков выступил после ЧП на Ладожском озере, где накануне перевернулась лодка с пятью подростками

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков после крушения лодки с пятью подростками на Ладожском озере предложил изменить региональное законодательство и ввести административную ответственность для пассажиров лодок за неиспользование спасательных жилетов.

Сейчас штраф накладывается только на водителя маломерного судна.

Читайте также новости по теме:
Инцидент с подростками на Ладожском озере
© Пресс-служба Главного управления МЧС России/ТАСС

Второй вертолет подключился к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге

Группировка по поиску перевернувшихся на Ладоге подростков увеличена в два раза

Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростков

"Нам же никто не мешает пойти по аналогии с автомобильным (транспортом) и наказывать в том числе тех, кто сидит в лодке без спасательных жилетов. Мне кажется это задача, которую мы должны доработать в административном законодательстве. Наказывать нужно и того, кто сидит в лодке без спасательного жилета", - сказал Парфенчиков на совещании по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах республики.

Он отметил, что пассажиры стали активно пользоваться ремнями безопасности в автомобилях во избежание быть привлеченными к административной ответственности.

"Мне думается, что надо посмотреть по наказанию и отранжировать его. Управляющее плавательным средством лицо должно подвергаться более серьезному наказанию, но и наказание лиц, которые находятся без спасательных средств в лодке, тоже должно быть достаточно серьезным", - отметил он.

"Я абсолютно уверен, что если бы вчера наши ребята и девушка были бы в спасательных жилетах, как это положено при выходе на воду, то, наверное, мы сегодня троих пропавших без вести не искали", - уточнил врио главы Карелии.

Руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева сказала, что законопроект с поправками в региональный закон "Об административных правонарушениях" будет готов в течение недели. После чего он будет внесен в карельский парламент.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с подростками на Ладожском озере
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над Балтикой
4
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
5
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
6
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
7
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
Темы дня
Загрузка...
Реклама