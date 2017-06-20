Врио главы Карелии предложил наказывать пассажиров лодок без спасательных жилетов

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков после крушения лодки с пятью подростками на Ладожском озере предложил изменить региональное законодательство и ввести административную ответственность для пассажиров лодок за неиспользование спасательных жилетов.

Сейчас штраф накладывается только на водителя маломерного судна.

"Нам же никто не мешает пойти по аналогии с автомобильным (транспортом) и наказывать в том числе тех, кто сидит в лодке без спасательных жилетов. Мне кажется это задача, которую мы должны доработать в административном законодательстве. Наказывать нужно и того, кто сидит в лодке без спасательного жилета", - сказал Парфенчиков на совещании по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах республики.

Он отметил, что пассажиры стали активно пользоваться ремнями безопасности в автомобилях во избежание быть привлеченными к административной ответственности.

"Мне думается, что надо посмотреть по наказанию и отранжировать его. Управляющее плавательным средством лицо должно подвергаться более серьезному наказанию, но и наказание лиц, которые находятся без спасательных средств в лодке, тоже должно быть достаточно серьезным", - отметил он.

"Я абсолютно уверен, что если бы вчера наши ребята и девушка были бы в спасательных жилетах, как это положено при выходе на воду, то, наверное, мы сегодня троих пропавших без вести не искали", - уточнил врио главы Карелии.

Руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева сказала, что законопроект с поправками в региональный закон "Об административных правонарушениях" будет готов в течение недели. После чего он будет внесен в карельский парламент.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.