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МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с порывистым ветром

Общество
20 июня, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Вероятность грозы в области сохранится с 21:00 мск до утра 21 июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области выпустило предупреждение о надвигающейся на регион грозе с порывистым ветром до 20 м/с.

Об этом говорится в сообщении управления.

Вероятность грозы в области сохранится с 21:00 мск до утра 21 июня. "В связи с прохождением фронтального раздела со смещением с северо-запада на юго-восток в Московской области местами ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода может повредить линий электропередачи, повалить деревья или широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции, отметили в управлении. Это может привести к затору на дорогах или повреждению автомобилей, добавили в МЧС.

В главке посоветовали при порывистом ветре закрыть окна в помещениях в целях безопасности. Машину рекомендуют ставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам спасатели посоветовали обходить шаткие строения.

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