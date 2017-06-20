Ульяновские школьники, обратившиеся к Путину, не вышли в финал конкурса выпускников

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Выпускники школы из села Краснополк Ульяновской области, обратившиеся к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, не вошли в число финалистов конкурса "Выпускной 2017". Об этом во вторник сообщается в группе организаторов конкурса, который проводился в одной из популярных российских соцсетей.

Четыре выпускника 9 класса школы в 2017 году села Краснополка - Иван Мурасов, Евгений Кожевников, Евгений Кораблев и Алексей Бармин - принимали участие в конкурсе "Выпускной 2017". Во время прямой линии с президентом они обратились к Владимиру Путину с просьбой пожелать удачи. Президент пожелал ребятам победы в конкурсе. На официальном сайте школы размещен ответ выпускникам за подписью Владимира Путина.

"IOWA объявляет трех финалистов, ими стали: лицей номер 1581, город Москва (видео прислал Артем Панфилов), школа номер 10, город Ковров (видео прислала Анна Цапенкова), гимназия им. Подольских курсантов, город Климовск (видео прислал Иннокентий Махортов)", - говорится на официальной странице группы.

Согласно условиям конкурса, выпускникам было необходимо сделать видео об окончании школы и разместить его на своей стене в одной из социальных сетей.