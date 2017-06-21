ЕГЭ в резервный срок будут сдавать почти 45 тыс. человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, химии, литературе и обществознанию в резервный срок будут сдавать почти 45 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"На экзамен по физике зарегистрировано около 10 тыс. участников, в том числе 1,3 тыс. выпускников текущего года, на ЕГЭ по литературе - около 8 тыс. участников, в том числе 2,9 тыс. выпускников текущего года, на ЕГЭ по химии - около 7,5 тыс. участников, в том числе 1,4 тыс. выпускников текущего года, по обществознанию - около 19 тыс. участников, в том числе примерно 900 выпускников текущего года", - сказали в пресс-службе.

Экзамен по физике состоит из двух частей, включающих 31 задание, на выполнение которых отводится четыре часа. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих 17 заданий. На их выполнение отводится также четыре часа. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно набрать минимум 32 балла. Экзамен по химии также состоит из двух частей и включает 34 задания, на что отводится 3,5 часа. Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии - 36 баллов.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих 29 заданий, на выполнение которых также отводится четыре часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, пропустившие экзамен по уважительной причине. Ход экзаменов в регионах будут контролировать около 2 тыс. общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля. Основная волна ЕГЭ-2017 проходила с 29 мая по 19 июня. Резервная волна завершится 1 июля.