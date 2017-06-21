Спасатели пришли на помощь двум гражданам Китая, заблудившимся в парке Лосиный остров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Двое граждан Китая заблудились в дождь в московском парке "Лосиный остров", им на помощь пришли спасатели столичного главка МЧС и представители поискового движения "Лиза Алерт".

"Вечером во вторник поступило сообщение о двух иностранных гражданах, заблудившихся в парке "Лосиный остров". На место были незамедлительно направлены спасатели и кинологи", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, добавив, что поиски велись в условиях непогоды, совместно с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт".

Заблудившиеся китайцы были обнаружены и доставлены в гостиницу. Медицинская помощь им не потребовалась, отметили в столичном главке МЧС. В свою очередь на сайте поискового движения "Лиза Алерт" сообщается, что разыскивались двое граждан КНР - мужчина и женщина.