Корреспондент ТАСС Алексей Букалов стал лауреатом Международной Пушкинской премии

РИМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Корреспондент ТАСС в Италии Алексей Букалов, российская художница Наталья Царькова, а также итальянская литературовед Алессандра Карбоне награждены Международной Пушкинской премией. Церемония ее вручения состоялась во вторник на Капитолийском холме в присутствии мэра Вечного города Вирджинии Раджи.

Букалов был отмечен жюри, представленном итальянскими славистами, в номинации "Литература" за серию работ, в том числе "Пушкинская Италия", в которой автор исследует "нехоженые пушкинские маршруты по Апеннинам". Царькова, чьей кисти принадлежат несколько портретов папы Римского, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла, удостоилась премии в номинации "Искусство". Карбоне получила премию в номинации "Исследовательская деятельность".

Поздравляя лауреатов, мэр Рима отметила особые отношения, связывающие Италию и Россию. Оргкомитет премии, в свою очередь, вручил ей памятную медаль за вклад в развитие отношений с Москвой.

Международная Пушкинская премия была учреждена в 2014 году итальянской ассоциацией "Друзья Великой России". Нынешняя церемония стала второй по счету. До сих пор лауреатом была лишь итальянская поэтесса Антонелла Анедда, награжденная в 2014 году во время традиционного Большого русского бала, который проводится ежегодно по инициативе Национальной компании исторического танца и российской журналистки, учредительницы ассоциации "Друзья Великой России" и главным идейным вдохновителем премии Юлией Базаровой. Как она сообщила корреспонденту ТАСС, премию, которая "призвана укреплять российско-итальянские отношения и подчеркивать взаимопроникновение двух культур", планируется присуждать раз в два года.