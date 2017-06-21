"Известия": московские дома исторической значимости реконструируют в рамках реновации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дома, представляющие историко-культурную ценность и вошедшие в программу реновации жилого фонда столицы, могут быть сохранены и реконструированы после расселения жилья. Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов в интервью газете "Известия".

"Дома, которые обладают историко-культурной ценностью, обязательно будут сохранены и реконструированы. Департамент культурного наследия внимательно следит за наиболее интересными объектами. В списках "Архнадзора" и других общественных организаций действительно есть интересные в архитектурном плане здания, и мы знаем об их существовании", - подчеркнул Емельянов.

Всего по оценке Мосгорнаследия будут реконструированы около десяти таких зданий.

Дома, которые не обладают охранным статусом, но являются интересными и знаковыми для столицы, также не будут снесены, сказал Емельянов.

В начале года президент Владимир Путин поручил мэру Сергею Собянину провести программу обновления жилья в так называемых хрущевках, построив на месте сносимых устаревших домов новые. Программа рассчитана на 10-15 лет. В марте в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице, а 14 июня документ был принят в третьем чтении.

Голосование о включении того или иного дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, в предварительный перечень было включено 4 546 зданий. В 2 312 домах "за" проголосовали более 90% жильцов, в 1160 домах "за" были 80-90% жильцов, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.